VIDEO. Tournoi de Bercy: Obligé de cacher sa montre, Zverev se venge en dénouant le lacet de l'arbitre

L'Allemand Alexander Zverev, 4e mondial, a été éliminé dès son entrée en lice au Masters 1000 de Bercy par le Néerlandais Robin Haase, le 1er novembre 2017. — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Alexander Zverev a son petit caractère. Le jeune allemand l’a encore montré mercredi Masters 1000 de Bercy en se prenant (gentiment) le chou avec l’arbitre lors de son entrée en lice face à Robin Haase… pour une sombre histoire de montre et de sponsors.

Alors qu’il menait 4-1 dans la première manche, Zverev a retiré sa montre au changement de côté et l’a ostensiblement posée sur sa chaise. L’arbitre, Carlos Bernardes, lui a alors demandé de la ranger. Et oui, l’Allemand est équipé par Richard Mille, alors que le nouveau sponsor du tournoi parisien est Rolex. Zverev a protesté, arguant que son contrat l’obligeait à procéder ainsi, mais il n’a pas eu gain de cause et a dû la ranger.

Lors du changement de côté suivant, le numéro 4 mondial s’est vengé en défaisant le lacet de la chaussure de l’arbitre. La scène a bien fait marrer les deux hommes.

When an ump gives you heck, untie his shoe. 😂#RolexPMasters pic.twitter.com/N1cTWANHUl — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2017

Alexander Zverev a moins rigolé ensuite. Après avoir remporté la première manche, il a coulé lors des deux suivantes, pour finalement s’incliner 3-6, 6-2, 6-2. Plus jeune joueur à avoir fait son entrée dans le top 5 depuis Novak Djokovic il y a dix ans, l’Allemand terminera sa saison au Masters à Londres du 12 au 19 novembre.