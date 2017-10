PSG-Anderlecht: Remplaçant, Mbappé? Neuf conseils pour aider Kylian à ne pas s’ennuyer sur le banc (au cas où)

Kylian Mbappé va peut-être débuter le match contre Anderlecht sur le banc — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Il aura suffi d’un rien, d’un coup-franc d’Edinson Cavani contre l’OM, d’une prise de parole maladroite en zone mixte post-classico, de prestations peu convaincantes en octobre et d’une prestation de grande classe de Di Maria face à Nice pour remettre en cause le statut d’intouchable de Kylian Mbappé, le jeune homme qui valait déjà 180 millions d’euros. Evidemment, ça ne change rien au fait que l’attaquant du PSG soit un crack avec de l’or dans les pieds, mais cette somme de micro-événements a contribué à la naissance de la rumeur d’une sortie du onze d’Emery contre Anderlecht pour la grenouille de Bondy.

Rien de définitif, on parle là de faire souffler un Mbappé qui connaît « un coup de moins bien physiquement » d’après son pote Rabiot. Une situation inédite pour l’intéressé qui risque fort de s’ennuyer pendant que ses amis chevaucheront la pelouse du Parc des Princes. Heureusement, à 20 Minutes, on aime réfléchir. Et on a trouvé plusieurs trucs que pourrait faire Kylian pour passer le temps sur le banc de touche.

Mater des compils de l’année dernière pour comprendre qu’il est meilleur quand il joue simple

C’était trop beau. Un jeune attaquant de 18 ans qui comprend tout, tout de suite au football sans faire d’erreurs. A Monaco, la grenouille nous avait habitués à un jeu simple, froid de réalisme et étonnant de pragmatisme pour un joueur de son âge. Mais l’euphorie provoquée par son arrivée à Paris et l’influence de Neymar ont entaché son jeu, au point d’en devenir, à notre grande surprise, agaçant. Un petit coup d’œil dans le rétro ferait du bien à Mbappé, au PSG et à nos yeux.

Envoyer des textos à Ben Arfa

Hatem se sent seul en tribunes pendant les matchs. Communiquer avec lui pourrait l’aider à soulager son âme meurtrie. Et puis ça permettra à Kylian de relativiser sur son statut de remplaçant temporaire. Attention cela dit à ne pas se laisser tenter par une apparition dans le prochain court-métrage d’Hatem.

#laforcedudestin A post shared by Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) on Jun 6, 2017 at 1:09am PDT

Se documenter sur le droit pénal du sport pour sortir Nasser du bourbier dans lequel il se trouve

Kylian est un jeune homme brillant. Il est en avance sur tout et tout le monde. Alors pourquoi ne pas se pointer sur le banc avec d’immenses bouquins sur le droit pénal du sport et une vingtaine de surligneurs, histoire de trouver une solution pour sauver son boss Nasser Al-Khelaïfi. On rappelle que celui-ci est soupçonné par la justice suisse d’être mêlé à une affaire de corruption liée à l’attribution des droits TV de plusieurs Coupes du monde.

Mater des compils d’Anthony Martial pour voir comment on fait pour être un bon supersub

270 minutes en Premier League, beaucoup de reins cassés, quatre buts - et non des moindres - soit un pion toutes les 67,5 minutes. Anthony Martial peut s’avérer être une bonne source d’inspiration pour Mbappé en sortie de banc.

#MUNTOT : BUT POUR MAN UTD 🔥 Le supersub Anthony Martial a encore frappé & libère Old Trafford en gagnant son duel face à Lloris (1-0, 81e) pic.twitter.com/woge9hYXlO — SFR Sport (@SFR_Sport) October 28, 2017

Prendre un livre pour apprendre le portugais : « On parle tous le football » et ce genre de niaiseries, c’est bien gentil mais ça ne suffit pas pour communiquer avec Dani Alves, Neymar et, et… et les trois quarts du vestiaire du Paris Saint-Germain, en fait. La langue officielle du PSG, c’est le portugais, donc on s’adapte à son environnement, jeune homme. En plus, avec un peu de chance, Anne-Laure Bonnet sera sur le bord du terrain pour lui donner deux ou trois conseils.



Prendre des nouvelles de Kevin Trapp

On s’inquiète un peu pour le gariden allemand. On ne le voit plus (il n’a pas une minute de football dans les gants en match officiel), on ne l’entend plus. On ne sait pas s’il est toujours en contact avec Rihanna et encore moins Joachim Löw. Bref, c’est le moment de prendre le pouls du remplaçant d’Areola.

Demander des bonbons aux remplaçants d’Anderlecht

Quoi ? Non ? Ne nous dites pas que vous avez oublié que ce soir, c’est Halloween. On imagine la scène :

- Bonsoir messieurs, auriez-vous l’amabilité de me donner des bonbons ?

- Déso, on a juste du Powerade. Très joli costume de remplaçant par contre, Kylian.

Suivre la night session du Rolex Paris Masters sur son portable

On n’a pas encore le programme complet de la soirée mais avec Nadal, Del Potro, Pouille, Thiem, Zverev, Tsonga, Goffin et Dimitrov qui jouent mardi, il y aura bien moyen de tomber sur une ou deux affiches sympas en night-session.

