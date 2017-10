Envie pressante: En Angleterre, un gardien de but urine en plein match et se fait expulser par l'arbitre

Max Crocombe. — ProSports/Shutterstock/SIPA

Les Anglais ont de l’humour, mais quand on commence à toucher à leur bien le plus précieux, le football, on ne déconne plus. La preuve, lors de ce match de sixième division anglaise entre Bradford et Salford City : alors que la rencontre touchait à sa fin, le portier de l’équipe visiteuse, Max Crocombe, n’a pas pu résister à l’envie de se soulager. C’est donc tout naturellement que le joueur a quitté la pelouse un bref instant afin d’aller uriner non loin de là.

Quand l’arbitre s’est rendu compte de ça, il n’a pas hésité à exclure l’homme trahi par sa vessie. Selon les dirigeants de Bradford, les stadiers avaient pourtant averti à plusieurs reprises le gardien de but, lui expliquant qu’il devrait se retenir jusqu’au coup de sifflet final avant d’ouvrir les vannes. Conscient d’avoir heurté les supporters présents au stade, Max Crocombe a immédiatement présenté ses excuses.

« Je voudrais adresser mes sincères excuses après l’incident d’aujourd’hui. J’étais dans une position très inconfortable et j’ai commis une erreur de jugement qui a entaché notre belle victoire. Je n’ai jamais eu l’intention d’offenser qui que ce soit et je voudrais m’excuser auprès des deux clubs et des supporters, cela ne se reproduira plus. »

A sa place, d’autres n’ont pas été aussi délicats après avoir commis de tels actes. On se souvient tous de Fabien Barthez, urinant le plus tranquillement du monde au beau milieu de la pelouse du Vélodrome, alors qu’il disputait un quart de finale aller de coupe UEFA avec l’OM contre l’Inter.