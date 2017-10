FC Nantes: Selon Kita, l'avant-centre Lewandowski aurait pu venir à Nantes... en L2

Robert Lewandowski. — Christof STACHE / AFP

Chaque entretien avec Waldemar Kita charrie son lot de petites surprises ou pépites. Ce dimanche, le président du FC Nantes a confié au journal Le Parisienune petite information assez croustillante. A l’écouter, l’avant-centre de la Pologne et du Bayern Munich Robert Lewandowski (29 ans) - auteur de plus de 200 buts en Bundesliga depuis 2010 - aurait pu jouer sous le maillot nantais en Ligue 2. Oui, oui, en Ligue 2.

Kita voulait l’acheter

« J’ai failli prendre Lewandowski il y a dix ans, confesse WK. Il était à Lech Poznan [en Pologne]. Il avait 20 ans, je suis allé voir l’un de ses matchs. Il a joué numéro 10. J’ai adoré et j’ai dit : "Il faut l’acheter". Je me suis renseigné. Il valait entre 800 000 euros et un million. » Puis le président Kita d’expliquer pourquoi il n’est pas allé plus loin : « Mais quand on a su que c’était moi qui étais intéressé, on m’a demandé entre 4 et 5 millions. On était en Ligue 2, c’était trop cher. » Pour rappel, il y a dix ans, en L2, les attaquants s’appelaient Bagayoko, Dossevi ou Goussé.

