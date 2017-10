Après un nul presque miraculeux à Strasbourg, Angers est toujours invaincu à l'extérieur

Strasbourg et Angers se sont quittés sur un match nul samedi à la Meinau (2-2) — SEBASTIEN BOZON / AFP

Et ça continue, encore et encore… Bon, Angers a eu chaud à Strasbourg samedi soir, où le SCO a décroché un nul presque miraculeux (2-2). Mais il n’a toujours pas perdu loin de ses terres. « On est toujours invaincu à l’extérieur, pourquoi je ne sais pas…, réagit le coach angevin Stéphane Moulin. C’est le paradoxe du football. On a pourtant plus d’occasions à domicile. Malgré ça, on démontre globalement une certaine cohérence et on lâche jamais. Si l’adversaire ne nous tue pas on est capable de revenir. Ce n’est pas un hasard. On aimerait être aussi efficaces à la maison. »

Bousculé « comme jamais » par Strasbourg, mené au score, Angers est revenu puis est repassé devant. Avant de se faire rattraper. Mais à la fin, ce sont bien les Angevins qui ont le sourire. « On a manqué notre première mi-temps dans les grandes largeurs et eux l’ont réussi heureusement pour nous sans l’efficacité. Ils ont été aussi bons que nous avons été mauvais ».

« Une préparation de match ratée »

Un bon point de pris à l’extérieur donc, dans un déplacement un peu particulier pour le SCO : « Pour être honnête on a eu un voyage catastrophique car on était à l’aéroport à 9h15 mais on a pu décoller qu’à 15h30 d’Angers. On est arrivé à 17h au stade. On a eu une préparation de match complètement ratée. Mais ça n’enlève rien à la qualité des Strasbourgeois ».

Histoire de galérer un peu plus encore, les Angevins ne pourront repartir que ce dimanche par les airs, obligés donc de passer une nuit à Strasbourg. Mais l’air extérieur leur va si bien.