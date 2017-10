VIDEO. LA BAGARRE ! Bradley Beal et Draymond Green se sont bien chauffés en NBA

Draymond Green face à Washington — Noah Graham / NBAE / Getty Images / AFP

Quoi de mieux que se réveiller pour aller bosser un samedi matin, sur les coups de 7h, 7h30 (il était 9h15), et de tomber sur une bonne baston en NBA? Pas grand-chose, c'est sûr. Alors on en a convenu qu'on allait vous partager ça. Les deux protagonistes du combat de la nuit sont Bradley Beal et Draymond Green, joueurs respectivement de Washington et Golden State. Après un duel au rebond, les deux hommes se sont gentiment chatouillés.

Evidemment, ils ont tous les deux été exclus de la rencontre et seront probablement suspendus pour les quelques matchs à venir. « Je dois montrer plus de leadership et de contrôle », s'est excusé Beal après la rencontre, pendant que Green se défendait: « Qu'est-ce que je dois faire quand on me frappe deux fois? ».