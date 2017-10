VIDEO. Tennis: Carolina Garcia revient encore de nulle part et se qualifie pour les demi-finales !

Caroline Garcia remporte le tournoi de Pékin. — NICOLAS ASFOURI / AFP

Caroline Garcia est une machine, aussi bien mentale que physique. Deux jours après avoir gagné un match mal embarqué contre Svitolina, la Française a fait encore mieux contre Wozniacki, qui avait pourtant survolé le début de semaine à Singapour, avec une roue de vélo infligée à son adversaire à chaque fois.

5. Elle ne vole pas, elle survole ! @CaroGarcia a enregistré sa 5ème victoire face à une top 10 en tout juste un mois. #WTAFinals pic.twitter.com/NA059SKFcT — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 27, 2017

La Danoise a d’ailleurs commencé sur les mêmes bases, infligeant un 6-0 à Garcia « qui ne voyait pas trop la balle », selon son propre aveu. Et puis la 8e joueuse mondiale a remis une balle de plus, réussi à placer une accélération de coup droit supplémentaire, pour faire progressivement tourner le match, avec un dénouement au couteau. Menée 5-3, comme contre Svitolina, Garcia a continué à bombarder Wozniacki pour débreaker, avant de sauver trois nouvelles balles de break à 5-5 et de conclure dans la foulée (0-6, 6-4, 7-5).

« Elle ne me donnait rien, elle jouait incroyablement bien sur la première manche, a réagi la Française. Au début du 2e set, je me suis dit que je n’avais rien à perdre, et j’ai fini par trouver mon rythme. J’ai travaillé dur pour pouvoir remporter des matchs comme ça, les faire tourner en ma faveur ». Caro est tellement forte qu'elle parvient même à décider du résultat des autres matchs. Grâce à la défaite de Halep contre Svitolina, la Française est qualifiée pour les demi-finales du Masters. Rendez-vous samedi pour la suite...face à Venus Williams.