Caroline Garcia est une machine, aussi bien mentale que physique. Deux jours après avoir gagné un match mal embarqué contre Svitolina, la Française a fait encore mieux contre Wozniacki, qui avait pourtant survolé le début de semaine à Singapour, avec une roue de vélo infligée à son adversaire à chaque fois.

5. Elle ne vole pas, elle survole ! @CaroGarcia a enregistré sa 5ème victoire face à une top 10 en tout juste un mois. #WTAFinals pic.twitter.com/NA059SKFcT — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 27, 2017

La Danoise a d’ailleurs commencé sur les mêmes bases, infligeant un 6-0 à Garcia « qui ne voyait pas trop la balle », selon son propre aveu. Et puis la 8e joueuse mondiale a remis une balle de plus, réussi à placer une accélération de coup droit supplémentaire, pour faire progressivement tourner le match, avec un dénouement au couteau. Menée 5-3, comme contre Svitolina, Garcia a continué à bombarder Wozniacki pour débreaker, avant de sauver trois nouvelles balles de break à 5-5 et de conclure dans la foulée (0-6, 6-4, 7-5).

« Elle ne me donnait rien, elle jouait incroyablement bien sur la première manche, a réagi la Française. Au début du 2e set, je me suis dit que je n’avais rien à perdre, et j’ai fini par trouver mon rythme. J’ai travaillé dur pour pouvoir remporter des matchs comme ça, les faire tourner en ma faveur ». Avec deux victoires en trois matchs, Garcia n’est pourtant pas assurée de participer aux demi-finales. Il lui faut pour cela espérer une défaite de Simona Halel face à Svitolina lors du dernier match, plus tard dans la journée.

J.L.