Coupe de France: Nœux-les Mines défiera le RC Lens au 7e tour

Avec vingt-deux clubs représentés au tirage au sort du 7e tour de la coupe de France mardi à Paris, la région Hauts-de-France avait l’un des plus gros contingents de l’Hexagone. Forcément, certaines affiches se détachent. Alors qu’ils vont faire leur entrée lors de ce tour qui se jouera les 11 et 12 novembre, Lens et Valenciennes, clubs de Ligue 2, n’ont pas à se plaindre.

Et voilà le Groupe I du 7ème Tour de la @coupedefrance ! #CDF pic.twitter.com/hNqOak9Bcy — Coupe de France (@coupedefrance) October 26, 2017

Saint-Amand recevra l’AC Ajaccio

Le Racing jouera un derby artésien contre Nœux-les-Mines qui évolue en Régionale 2 (7e niveau national). De son côté, le VAFC se rendra sur la pelouse du FC Agglo Troyenne (Régionale 1). Deux clubs amateurs de la région ont tiré le gros lot. Saint-Amand (National 3) recevra l’AC Ajaccio, actuel 2e de Ligue 2. De son côté, Hazebrouck (R1) accueillera Quevilly, 19e de L2. A noter que le club de Quarouble, petit poucet régional (R4) sera opposé à l’équipe de Choisy-au-Bac qui évolue en Régionale 1.