VIDEO. Rome: La Lazio s'échauffe avec des t-shirts à l'effigie d'Anne Frank, l'Italie reste sous le choc

Un joueur de la Lazio s'échauffe avec un t-shirt à l'effigie d'Anne Frank — SIPA

Couronne de fleurs jetée dans le Tibre, conversation téléphonique potentiellement embarrassante pour le président de la Lazio : l’émotion restait forte mercredi en Italie autour de l’affaire des photos détournées d’Anne Fran, alors que la Lazio jouait en soirée à Bologne, sans ses supporters.

La gerbe de fleurs déposée mardi par le président de la Lazio, Claudio Lotito, devant la synagogue de Rome devait symboliser les excuses du club après la découverte au Stade Olympique d’autocollants représentant la jeune fille juive morte en déportation portant le maillot de la Roma, l’équipe rivale de la Lazio. Mais les fleurs blanches et bleues - les couleurs du club - ont fini échouées sur une berge du Tibre, le fleuve qui traverse la capitale italienne, preuve que la colère est encore vive à Rome.

Selon le Corriere della Sera, « les auteurs du geste pourraient être des jeunes de la communauté juive qui se seraient sentis offensés par un billet sur lequel était écrit "tu as des frères juifs" et signé Claudio, laissé sur la couronne ».

« C’est le comportement de 15 idiots qui ne savent pas ce qu’ils font »

Claudio Lotito s’était rendu à la synagogue accompagné de deux joueurs de l’équipe pour déposer ces fleurs et annoncer que le club entendait désormais emmener 200 jeunes supporters chaque année au camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz. Mais un enregistrement sonore rendu public mercredi par le site internet du quotidien Il Messagero laisse planer une ombre sur les intentions du président du club romain.

« Il y aura le vice-rabbin ? Il n’y a que le rabbin ? Ils ne valent rien ceux-là. Tu vois où on en est ? Le rabbin et le vice-rabbin à New York… Allez, on va faire ce sketch. Tu te rends compte », entend-on quelqu’un déclarer sur cet enregistrement. Claudio Lotito a démenti avoir prononcé ces mots. Interviewé dans la matinée par la Radio Capital, le président de la Lazio avait auparavant assuré qu’il ne s’attendait à « aucune sanction ». « Le club n’a rien fait. Au contraire, il a mis en œuvre des mesures pour lutter contre le racisme » et l’antisémitisme, a-t-il dit. « Ces autocollants ? C’est le comportement de 15 idiots qui ne savent pas ce qu’ils font ».

Primo Levi et minute de reflexion

Selon la presse italienne, les enquêteurs ont pour l’instant identifié 16 suspects sur les images des caméras de surveillance. Trois d’entre eux sont mineurs, dont l’un a seulement 13 ans. Les autorités italiennes ont également reçu un message de la ministre israélienne des Sports Miri Regev, qui a les invités à « s’occuper de ce problème inquiétant avec tout le sérieux nécessaire, afin de l’éradiquer ». En attendant les développements de l’enquête, la 10e journée de Serie A s’est poursuivie mercredi avec neuf matches au programme, dont celui de la Lazio à Bologne, débuté à 20h45.

Sur tous les terrains, les deux capitaines et l’arbitre ont remis à trois enfants un exemplaire de « Si c’est un homme », témoignage de déportation de l’écrivain italien Primo Levi. Les différents speakers ont également lu un extrait du Journal d’Anne Frank avant « une minute de réflexion sur la Shoah » demandée par la Fédération italienne, qui partout s’est vite transformée en minute d’applaudissements.