Affrontements avant le Classico: Des amendes mais pas d'interdiction de stade pour quatre supporters de l'OM

Des supporters de l'OM face à des CRS, à Marseille, le 22 octobre 2017. — V. Hache / AFP

Quatre supporters de l’OM ont été condamnés à des amendes pour jets de projectile sur CRS et gendarmes mobiles.

Aucune interdiction de stade n’a en revanche été prononcée.

« J’ai été bête, j’ai fait ça comme tout le monde mais c’est zéro, c’est nul » : jugé ce mardi en comparution immédiate, Gianni, supporter de l’OM, fait amende honorable. Mais il écopera quand même d’une lourde… Amende. 1.000 euros, une peine convertie en 100 jours de prison, s’il ne la paye pas rapidement. Ce chaudronnier d’Istres ( Bouches-du-Rhône) était jugé pour avoir jeté une canette en direction des gendarmes mobiles, devant le Vélodrome, avant un Classico bouillant.

« On s’est fait gazer alors qu’il y avait des grands-mères, des petits »

Trois autres prévenus ont été eux condamnés à une amende de 300 euros. Killian, 19 ans, explique son geste par son « exaspération » : « On s’est fait gazer, il y avait des grands-mères, des petits, j’ai lancé une cannette. » Lucas, un apprenti plombier de 20 ans, et Grégory, auto-entrepreneur âgé de 32 ans ont également été condamnés, tous deux reconnus coupables d'avoir jeté un caillou.

VIDEO. OM-PSG: Affrontements et projectiles sur Neymar... Comment éviter que les matchs virent au pugilat à… https://t.co/RyiIOixSrv pic.twitter.com/GowXQV4Xx9 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 23, 2017

Le procureur Olivier Sabin a estimé que ces faits n’entraient pas « dans le cadre d’un hooliganisme ». Selon lui, « ils ne sont pas venus pour en découdre mais ils ont entaché l’image du foot et sali l’image de Marseille ». Il avait requis trois mois de prison avec sursis et une mise à l’épreuve contre trois d’entre eux, et six mois de prison dont deux avec sursis et mise à l’épreuve contre Gianni. Il a aussi réclamé contre tous une année d’interdiction du stade Vélodrome. Il n’a pas été suivi sur ce dernier point.

Condamné à porter le maillot du PSG ?

Un des avocats avait proposé une peine originale : « une condamnation à porter le maillot du Paris Saint-Germain ». Il n’a, lui non plus, pas été écouté par les juges.