Coupe du monde 2018: Daesh diffuse un photomontage de Lionel Messi et menace la compétition

Lionel Messi est mal embarqué — Victor R. Caivano/AP/SIPA

A moins d’un an de la Coupe du monde de football en Russie, la question sécuritaire sera au centre de toutes les attentions dans ce contexte mondial de terrorisme. Et cela ne risque pas de se calmer après que l’organisation de l’Etat àslamique, via l'un de ses canaux de propagande (« Wafa Media Foundation »), a diffusé un photomontage de Lionel Messi, la star du foot argentin, emprisonné derrière des barreaux avec du sang coulant de son visage.

Le budget alloué à la sécurité devrait être très conséquent

Ce photomontage repéré par l'agence « SITE Intel Group » sonne comme une menace ouverte faite par Daesh à l’encontre de l’évènement sportif planétaire numéro un.

Daesh amenaza con atentar en el Mundial de Rusia con una foto de Messi encarcelado y sangrando https://t.co/AvHjSFh0cA pic.twitter.com/JuRIm40XVe — Antena3Noticias (@A3Noticias) October 25, 2017

Selon l’entourage du footballeur barcelonais, cité dans le quotidien argentin La Nacion, Messi n’aurait pas été perturbé par la diffusion de cette image menaçante. Pour prévenir tout danger durant la compétition qui se tiendra sur le sol russe du 14 juin au 15 juillet 2018, le budget alloué à la sécurité devrait être très conséquent.