Ballon d'Or pour puceaux: Mbappé élu Golden Boy devant Dembélé et Gabriel Jesus

Kylian Mbappé. — Philippe Blet/Shutterst/SIPA

Il y avait peu de suspense mais il fallait quand même être sûr. Kylian Mbappé a été élu Golden Boy de l’année 2017 devant Ousmane Dembélé et Gabriel Jesus, une récompense qui fait office de Ballon d'Or officieux pour les joueurs de moins de 21 ans.

OFFICIEL - Le Golden Boy 2017 est (bien évidemment) Monsieur Kylian Mbappé ! 🇲🇫👏 pic.twitter.com/UEA7AyUNLI — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) October 23, 2017

Une catégorie largement squattée par les joueurs français, puisque Paul Pogba (2013) et Anthony Martial (2015) ont aussi obtenu ce "trophée" décerné par le quotidien transalpin Tuttosport. Attention, ce n’est pas non plus synonyme de grande carrière à venir. Parmi la liste des laurats des dernières saisons, on trouve par exemple Balotelli, Anderson, Pato et Renato Sanches.