Real Madrid: Gary Lineker commence à être un peu lourd avec Benzema

C’est ce qui s’appelle développer une légère obsession monomaniaque. Depuis qu’il a décidé de lancer une croisade anti-Benzema après les occasions ratées du Français face à Tottenham, Gary Lineker, ancienne star de la sélection anglaise devenue une sommité médiatique, a du mal à parler d’autre chose.

Harry Kane scores again. Thankfully Zidane thinks Benzema is the best so they won’t be interested in poaching him. — Gary Lineker (@GaryLineker) October 22, 2017

Dimanche, il a profité du très bon matchd e Kane contre Liverpool pour mettre le feu à twitter : Harry Kane a encore marqué. Heureusement, Zidane pense que Benzema est le meilleur, donc le Real ne va pas vouloir le piquer à Tottenham ». Une référence directe à la contre-attaque de Zidane la veille, lorsque l’entraîneur du Real avait qualifié le Français de « meilleur attaquant du monde ».

Brilliant assist from Benzema. With his sort of quality it’s hard to understand why Zidane left him out of the starting lineup. 😉 — Gary Lineker (@GaryLineker) October 22, 2017

Très en forme, Lineker a remis ça dans la soirée au moment de commenter de manière ironique l’apport de Benzema lors de la victoire madrilène contre Eibar (3-0, une bonne entrée avec une passe décisive délicieuse) : « Superbe action de Benzma. C’est dur de comprendre comment un joueur de cette qualité peut être mis sur le banc en début de match ». Ce à quoi certains followers ont répondu qu’entre attaquant qui a gagné trois C1 avec le Real et un autre qui accumule les buts contre Burnley et Crystal Palace, il n’y avait pas vraiment débat.

Et Zidane, encore interrogé après la rencontre sur le sujet ? « Je ne peux pas l’expliquer. C’est un joueur important de cette équipe mais quand on parle de Cristiano ou de Karim, on a toujours envie de parler des choses négatives… C’est simplement ça. Il y a tellement de choses bien plus positives que négatives, j’ai envie de ressortir ce qu’il fait de bien. Je ne vais pas discuter, mais regardez juste sa demi-heure de jeu. Moi qui aime le beau jeu, je me suis régalé à le voir jouer."