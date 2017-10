OM-PSG: «Comme si, au restaurant, on jetait des fourchettes!», Neymar n'a pas apprécié l'accueil marseillais

« En Liga, Neymar nous humiliait. C’est à nous, défenseurs de Ligue 1, de sévir » : Adil Rami avait prévenu. Effectivement, il n’y a pas eu d’humiliation, loin de là, lors du premier Classico du Brésilien. Victime de pas mal de coups, de quatre fautes (le plus haut total sur un joueur, lors de cet OM-PSG) et cible des projectiles de supporters marseillais, Neymar n’a pas été épargné, ce dimanche, au Vélodrome. Buteur en première mi-temps, il a été expulsé en fin de rencontre : c’est du vestiaire qu’il a vu l’égalisation surprenante d’Edison Cavani (2-2), sur un coup franc qu’il aurait probablement tiré, s’il avait été sur le terrain.

« Ils ont jeté de tout ! Des baguettes, des bouteilles de jus d’orange, du Coca, s’est-il plaint, en portugais, auprès de nos confrères des télévisions brésiliennes. C’est comme si au restaurant, on lançait des fourchettes et des couteaux sur les cuisiniers. Ce n’est pas normal. »

Si le but des supporters marseillais était de le faire dégoupiller, ça a fonctionné, même s’il s’en défend :

Je crois que mon expulsion était injuste. Pendant tout le match, j’ai reçu pas mal de coups, j’ai des marques sur tout le corps. C’est une action où j’ai tenté de continuer même après avoir subi la faute. J’ai pris un coup et j’ai été révolté de le prendre par-derrière. C’est pour ça que je me suis retourné pour demander des comptes : « quoi t’es fou, en plus par-derrière, une action arrêtée ! » Et le joueur (Ocampos) a exagéré.