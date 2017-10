EN DIRECT. Troyes-OL: Lyon marque et puis plus rien… On attend toujours du spectacle…

Bonjour et bienvenue sur 20 Minutes pour le choc de ce dimanche. Quoi, comment ? Le Classique ? On ne connaît pas ! Avant cette affiche, on se concentre sur Troyes-OL, dans la cocotte minute du Stade de l'Aube. On prend en main les affaires dans 45 minutes, le temps que vous finissiez votre repas chez beau-papa et belle-maman. A tout à l'heure.