L'instant où le match entre Everton et l'OL a dégénéré. — McNulty/JMP/Shutterstoc/SIPA

La scène a fait quatre ou cinq fois le tour d’Internet depuis jeudi soir : un supporter portant dans ses bras son fils, tétine à la bouche, a été surpris en train decoller des baffes à Anthony Lopes pendant le match entre Everton et Lyon en Ligue Europa.

Interrogé le lendemain par la police, l’individu a été banni à vie du Goodison Park par Everton pour avoir pris part à cette baston. « J’ai honte », a-t-il admis après coup au Sunday Mirror. Honteux et effrayé. L’homme dit craindre que son ex-femme ne l’autorise plus à voir son fils après les incidents de jeudi.

Tout ceci ne l’a quand même pas empêché d’accuser les joueurs lyonnais de mettre son fils en danger en « balançant leurs bras » et a ajouté : « Ils sont censés donner l’exemple, en tant qu’athlètes professionnels. » Culotté.

Le supporter invoque le coup de pied de Cantona pour se défendre

Le père-bagarreur s’en est aussi pris à Everton, coupable selon lui d’avoir laissé ouverte une porte censée être fermée et par laquelle il a pu accéder à l’extrême bord de la pelouse pour prendre part à la baston.

« Je nous ai mis dans une position dangereuse, mon fils et moi, en détournant le ballon et en nous laissant emporter par d’autres fans », a-t-il déclaré. « Avant que je le sache, j’avais passé cette porte qui aurait dû être fermée. Everton aurait dû fournir une sécurité adéquate. »

Bref, c’est de la faute de tout le monde, sauf lui. On notera le très joli point Eric Cantona du bonhomme. « Cantona a couru sur le terrain, a donné un «kung-fu-kick» à un supporter dans la poitrine et on dit je suis la pire chose qui soit arrivée au football ? », a-t-il ironisé, avant de préciser qu’il ne ferait pas appel de la décision d’Everton de le bannir à vie. Sacré personnage.

W.P.