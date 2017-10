OM-PSG: «Vivement dimanche», Saint-Maximin=Mbappé... Avant le Classico, interview-type des Marseillais

Bientôt les retrouvailles... — C. Paris / AP / SIPA

On vous mâche le travail, chez 20 Minutes : on a condensé toutes les réactions des Marseillais avant le Classico face au PSG, dimanche.

Les Olympiens ont battu Guimaraes, ce jeudi soir, en Ligue Europa (2-1)

Vous connaissez les équipes-types, nous, à 20 Minutes, on débarque avec l’interview-type. Vous avez la flemme de vous fader dix-sept entretiens à base de « on a à cœur de bien figurer » et de « il faut respecter l’adversaire ? » Pas de souci, on vous condense toutes les réactions des Marseillais, ce jeudi, après leur victoire face à Guimaraes, dans une seule interview. Car oui, bizarrement, en zone mixte, on a plus parlé du PSG que d’une victoire 2-1 contre le 9e du championnat portugais en Ligue Europa…

>> A lire aussi : Si vous voulez savoir comment les Marseillais ont joué contre Guimaraes, c'est par ici

Dans quel état d’esprit êtes-vous avant ce match face au PSG ?

Ah, je l’attendais, celle-là ! (Maxime Lopez) Ce sera très très dur, ce sera un grand match contre une grande équipe. (Aymen Abdennour) Il ne faudra pas être à 100 % mais à 150 %. (Morgan Sanson)

Vous pensez avoir une chance ? Le PSG est invaincu cette année… Même le Bayern n’y est pas arrivé !

C’est sûr que quand on voit que les grandes équipes n’y arrivent pas… Mais chaque équipe a des failles et tout peut se passer sur un match. On est prêt à se défoncer les uns pour les autres. (Maxime Lopez). Ils ont deux jambes, comme nous ! (Jordan Amavi)

Mais celles de Kylian Mbappé vont très très vite !

Celles de Saint-Maximin aussi. Il va aussi vite qu’Mbappé, je suis bien placé pour en parler ! (Jordan Amavi)

Saint maximin vs Amavi pic.twitter.com/t5oLiYaw6E — Duarig (@Benoit_Stinson) October 1, 2017

Avez-vous le sentiment d’avoir bien préparé ce Classico avec cette courte victoire en Ligue Europa ?

On n’a pas de blessé, première bonne nouvelle, et bien préparer dimanche, c’était gagner aujourd’hui. (Rudi Garcia) La manière est bonne, le scénario est bon, on a réussi à revenir. (Bouna Sarr)

Vous avez conscience des énormes attentes des supporters ?

C’est le plus gros match de la saison ! (Morgan Sanson) Ça va être un combat, mais on aura 65.000 personnes qui seront là avec nous (Maxime Lopez). On sait qu’on n’a pas le droit à l’erreur. (Jordan Amavi) Il a une saveur particulière, ce match, tout le monde l’attend, les supporters, le staff, les joueurs… Alors on va dire vivement dimanche ! (Bouna Sarr)

Mitroglou >>>>>>> Cavani ||| Depuis quand on porte des serres-têtes ? Mitroglou est un tueur, clinique. L'autre il lui faut 100 occasions — Olympioscope #TeamOM (@olympioscope) October 19, 2017

Il faut laver l’affront après le match de l’an dernier ?

Bien sûr, mais c’est une nouvelle saison, un nouveau match, il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans les équipes. (Bouna Sarr) Encore heureux qu’on est revanchards, mais l’an dernier, c’est l’an dernier. (Jordan Amavi)

Le 5-1 vous a servi de leçon ?

Je ne sais pas… C’était une leçon de football tout court ! Mais maintenant, on a les moyens de rivaliser (Morgan Sanson).