NBA: Gravement blessé, Gordon Hayward ne devrait pas rejouer de la saison

BASKET La recrue phare des Boston Celtics s'est fracturé la cheville et déboîté le tibia dès le premier match de la saison...

Gordon Hayward s'est gravement blessé à la cheville et au tibia lors du premier match de la saison des Boston Celtics, le 17 octobre 2017. — Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Bad news pour Gordon Hayward et les Celtics. La recrue phare de Boston, gravement blessé dès les premières minutes de son tout premier match avec la franchise NBA, mardi, ne devrait pas pouvoir rejouer cette saison. C’est l’agent du joueur, Mark Bartelstein, qui l’a annoncé à ESPN jeudi.

VIDEO. NBA: Outch! La blessure horrible de Hayward, qui se fracasse la cheville dès son premier match https://t.co/FNCq0vRvdb pic.twitter.com/DdMyxBxutX — 20 Minutes (@20Minutes) October 18, 2017

Hayward, victime d’une double fracture avec luxation du tibia et de la cheville, a été opéré « avec succès », selon son agent. Evidemment déçu, le joueur a enregistré une petite vidéo à l’attention des fans et de ses coéquipiers, diffusée avant le match de l’équipe à domicile contre Milwaukee mercredi soir.

« Commet ça va les gens ? Je voulais vous dire merci à tous pour avoir pensé à moi et prié pour moi. Ça va aller pour moi. Cela me fait mal de ne pas être là pour l’ouverture de la saison à domicile. Je ne souhaite qu’une chose, simplement être avec mes coéquipiers et entrer sur le terrain ce soir. Je vous soutiendrai d’ici. Je vous souhaite bonne chance. Cassez la baraque ce soir ! »

Le message de Gordon Hayward à l’intention de toute la Celtic Nation pic.twitter.com/SjNnJ9KTro — NBA Timeout (@NBATime_out) October 19, 2017

Hayward n’a pas été entendu. Les Celtics se sont inclinés, 108 à 100.