VIDEO. Chelsea-AS Rome: Pouah! Cette volée en pleine course de Dzeko les enfants, un vrai régal

Edin Dzeko a inscrit un doublé lors du match nul entre Chelsea et la Roma (3-3), le 18 octobre 2017. — Frank Augstein/AP/SIPA

Un match fou, avec l’un des plus beaux buts depuis le début de saison dedans… On s’est régalé devant la rencontre entre Chelsea et l’AS Rome, mercredi soir en Ligue des champions. Si David Luiz a ouvert le score d’une belle frappe lointaine, c’est à Edin Dzeko que l’on doit le bijou du soir. Une reprise de volée du gauche, en pleine course, qui finit sous la barre de Thibaut Courtois. De toute beauté, vraiment.

[⚽️ VIDEO BUT] 🏆 Ligue des Champions

🔥 Dzeko égalise d'une reprise de volée sublime ! C'est le but de la soirée 😍#CHEROM pic.twitter.com/S9t4QUKk4r — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 18, 2017

C’était là le but du 2-2, et l’attaquant bosnien ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a inscrit un doublé pour permettre à son équipe de mener 3-2 à 20 minutes de la fin. Mais Eden Hazard a sauvé les meubles pour Chelsea en marquant lui aussi deux buts, dont celui du 3-3. Ses deux premières réalisations dans la compétition depuis 2015, quand même. Bref, c’était une belle soirée de foot comme on les aime à Stamford Bridge.