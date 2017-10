Real Madrid: Perez «n'envisage pas une Espagne sans Catalogne ou une Liga sans le Barça»

Le président du Real Madrid Florentino Perez lors d'une conférence de presse, le 10 juillet 2017. — Diaz/DYDPPA/Shutterstoc/SIPA

Le président du Real Madrid n’a pas envie de perdre son meilleur ennemi. Longuement interrogé par le journal El Español, mercredi, Florentino Perez s’est voulu ferme sur la question de l’indépendance de la Catalogne. « Je n’envisage pas une Espagne sans Catalogne ou une Liga sans le Barça, assure-t-il. Je ne peux pas répondre à quelque chose que je ne suis pas capable de penser. »

Florentino Pérez: "No contemplo ni una España sin Cataluña ni una Liga sin el Barça". Habla el presidente del @realmadrid, premio #LosLeones pic.twitter.com/s2uk3cGPDt — El Español (@elespanolcom) October 18, 2017

Perez a également abordé d’autres sujets. Il s’est dit favorable à l’assistance vidéo, « nécessaire pour que les arbitres soient meilleurs », et a couvert d’éloges Zinédine Zidane. « Il a transformé le futur du club. Des fois, ça ne marche pas avec un entraîneur, mais lui a réussi de manière spectaculaire », dit le président à propos de son coach aux sept titres (dont deux C1 et une Liga) en une saison et demie.

« Il connaissait le vestiaire, le club, les supporters, et avec beaucoup de professionnalisme il a fait des choses formidables. Aujourd’hui, il est sans aucun doute le meilleur entraîneur du monde », ajoute-t-il. C’est beau l’amour entre les présidents et leurs entraîneurs (qui gagnent).