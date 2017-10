Mondialisation: La FFF va former des jeunes joueurs chinois à Clairefontaine

La Fédération française de football (FFF) a signé un accord avec une entreprise chinoise spécialisée dans le tourisme sportif mercredi afin de former de jeunes joueurs chinois dans son centre de Clairefontaine (CNF), a annoncé la FFF mercredi dans un communiqué. Cet « accord exclusif de coopération », dont les détails financiers n’ont pas été précisés, court jusqu’au 31 août 2020.

