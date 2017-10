«Ma blessure au genou appartient au passé», Tsonga revient et se place pour la Coupe Davis

Jo-Wilfried Tsonga lors d'un match face à Jan-Lennard Struff au tournoi de Saint-Petersbourg, le 22 septembre 2017. — Andrey Pronin/Shutterst/SIPA

Après quasiment quatre semaines d'absence, Jo-Wilfried Tsonga reprend le chemin des courts jeudi avec l'ambition de remporter le trophée à Anvers, un tournoi à l'avant-goût de finale de Coupe Davis France-Belgique (24-26 novembre). «Ma blessure au genou appartient au passé», a assuré sur le site de la compétition le N.1 français, qui débutera contre son compatriote Kenny de Schepper (155e) et pourrait croiser en finale le N.1 belge David Goffin (10e).

Touché au genou droit, le 22 septembre en quart de finale à Saint-Pétersbourg, il avait fait l'impasse sur toute la tournée asiatique, ratant les tournois de Chengdu, Pékin puis le Masters 1000 de Shanghai. L'épreuve d'Anvers, à laquelle il n'a jamais participé n'était pas inscrite à son agenda. Le Manceau de 32 ans a bénéficié d'une invitation (wild-card) pour remplacer... Gaël Monfils, qui a repris récemment l'entraînement après un pépin, lui aussi, à un genou.

Bercy: Gaël Monfils va enfin rejouer et espère convaincre Noah pour la finale de la Coupe Davis https://t.co/jYXaO6W6C8 pic.twitter.com/5QXKfTct1R — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 16, 2017

Alors que son partenaire de Coupe Davis ne reviendra pas avant le Masters 1000 de Paris-Bercy à la fin du mois, Tsonga lui ne ressent «plus aucune gêne». «Je me sens parfaitement bien pour donner le meilleur de moi-même ici à Anvers. Mon ambition? Je suis venu pour gagner.»

«On a retrouvé le Jo du début de saison qui avait remporté (coup sur coup) les tournois de Rotterdam et Marseille», estime auprès de l'AFP le président de la Fédération française de tennis Bernard Giudicelli. «Il a beaucoup travaillé pour récupérer et être en forme. Jo, c'est un vrai combattant.» Pour Guy Forget, directeur du Masters 1000 de Paris et de Roland-Garros, gagner des points à Anvers peut «être bon pour la confiance» en vue de la suite.