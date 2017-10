On se faisait du souci pour Monaco cette saison, et si la situation n'a rien de catastrophique globalement, elle est quasiment désespérée en Ligue des champions. Battue mardi soir à domicile par Besiktas (1-2), trois semaines après avoir coulé déjà la maison face à Porto (0-3), l'ASM est au bord de l'élimination. «On est tous tristes, dit Rony Lopès. Mais nous sommes une équipe où les joueurs ne se connaissent pas encore assez, on manque d'automatismes. On va travailler.»

[📺 RESUME VIDEO] 🏆 Ligue des Champions #ASMBES

⚡ Rien ne va plus pour Monaco, battu par Besiktas !

⚠ L'ASM dernière de son groupe pic.twitter.com/vI7fRw5WBg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 17, 2017

Pas le choix, de toute façon, il va bien falloir stopper cette série de quatre matchs d'affilée sans gagner, une première depuis l'été 2015. «C'est un moment où l'équipe n'est pas performante et n'a pas beaucoup de réussite. Mais c'est le foot. Il faut gérer les moments plus difficiles comme il faut gérer les moment où tout se passe très bien», indique coach Jardim.

Ligue des champions: Monaco bientôt éliminé? Tout va bien, c’est dans le projet https://t.co/BCioaBkxZB pic.twitter.com/SXQDnt7QUL — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 17, 2017

Le temps est donc à la remise en cause, mais pas à la grande dépression. L'ASM est toujours deuxième de Ligue 1, après tout, avec son effectif en reconstruction. «Le plus important maintenant c'est le match de Caen, on a l'opportunité de relever la tête et de marquer trois points, assure Falcao. Dans une saison, on peut traverser ce type de période. Le plus important c'est ce week-end, on peut changer les choses.»

