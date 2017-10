Equipe de France: Avant l'Allemagne, les Bleus affronteront le pays de Galles le 10 novembre

Didier Deschamps et Raphaël Varane lors de France-Biélorussie, le 10 octobre 2017. — J.E.E/SIPA

On parlait de l'Argentine... ce sera finalement le pays de Galles. A la recherche d'un adversaire pour un second match amical en novembre, en plus du déplacement en Allemagne le 14, l'équipe de France affrontera les Gallois au Stade de France le 10. La FFF l'a annoncé ce mardi dans un communiqué.

🚨OFFICIEL🚨

On affrontera le Pays de Galles au Stade de France le 10 novembre prochain pour préparer au mieux la #CDM2018 !👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/jdVdl3TJNH — Equipe de France (@equipedefrance) October 17, 2017

Contrairement aux Bleus, les Gallois ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du monde 2018, après avoir terminé 3e de leur groupe d'éliminatoires, derrière la Serbie et la République d'Irlande. Ils avaient pourtant été demi-finalistes de l'Euro 2016.