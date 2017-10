VIDEO. «Who needs Bale when you've got Sissoko», les fans de Tottenham en pleine forme à Madrid

Les supporters de Tottenham en pleine forme dans les rues de Madrid, le 16 octobre 2017. — Twitter / @CharlieLloydT

Les vacances un lundi soir… Les supporters de Tottenham se sont bien amusés dans les rues de Madrid, à la veille du match entre leur équipe et le Real comptant pour la 3e journée de Ligue des champions. Bière à la main, ils ont entonné quelques chansons à la gloire de leurs joueurs. Dont celle-ci, immortalisée en vidéo. Attention, prêts ? Sur l’air de « Wake me up, before you go-go » du groupe « Wham ! »

Vous aurez bien sûr décelé l’hommage ànotre Moussa Sissoko national : « Who needs Bale when you’ve got Sissoko ». Personne, en effet. Mais ils sont quand même sympas, ces supporters. Parce que l’international français commence tout juste à leur montrer qu’il est toujours un bon joueur de foot, plus d’un an après son arrivée.