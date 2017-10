«Neuf personnes sur dix seraient mortes et j'ai survécu», David Ginola revient sur son arrêt cardiaque

David Ginola dans l'émission «Good morning Britain», le 16 octobre 2017. — Ken McKay/ITV/Shutterst/SIPA

« Dieu merci », et merci Matt Pokora aussi. David Ginola est revenu mardi pour la BBC sur son attaque cardiaque, survenue il y a un an et demi alors qu’il jouait au football à Mandelieu (Alpes-Maritimes) en marge d’un tournoi de golf entre célébrités. Le chanteur l’avait sauvé grâce à un massage cardiaque, avant que le Samu ne prenne le relais. « Dieu merci, il y avait quelqu’un qui savait faire de la réanimation cardiaque », dit l’ancien joueur du PSG et de Tottenham.

« Le truc marrant, si on peut parler de quelque chose de "marrant" dans cette histoire, c’est que je n’ai ressenti aucune douleur, a-t-il raconté. Depuis le dernier instant sur le terrain jusqu’à ce que je me réveille l’hôpital, je n’ai jamais eu mal. »

Décidé à « mener une quête » pour que les gens apprennent les premiers secours, David Ginola a expliqué que ce n’était pas tellement les chirurgiens à Monaco qui l’avaient sauvé, mais ceux qui étaient à ses côtés quand le malaise est arrivé.

« Tout le monde peut sauver des vies. Mon chirurgien m’a dit "remerciez les gens qui étaient avec vous à ce moment, ils ont fait exactement ce qu’il fallait". Il m’a dit que c’était un miracle. Neuf personnes sur dix seraient mortes après ce qui m’est arrivé, j’ai survécu et il ne pouvait pas le croire. »