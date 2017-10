VIDEO. Mutant: Nouveau record pour François D'Haene qui boucle 359 km en moins de trois jours

ULTRA TRAIL Déjà triple vainqueur de l'UTMB et détenteur du record de la traversée du GR20 en Corse, le coureur du Beaujolais vient de conclure ce mardi un redoutable trail de 359 km en Californie en seulement 2 jours, 19 heures et 26 minutes...

François D'Haene vient de s'offrir un nouvel exploit, ce mardi aux Etats-Unis. — Damien Rosso/Droz Photo

He did it… François D’Haene a pulvérisé ce mardi le record de la traversée du plus beau sentier américain.

Il s’agit d’un nouvel exploit majuscule dans la carrière du coureur rhodanien de 31 ans, notamment triple vainqueur de l’UTMB et de la Diagonale des fous.

Les qualificatifs vont sérieusement commencer à manquer pour souligner chacune des performances de martien de François D’Haene depuis trois ans. Jugez plutôt : le grand gaillard, également viticulteur dans le Beaujolais, a signé en 2014 un triplé d’anthologie Mont-Fuji (Japon)-UTMB (Haute-Savoie)-Diagonale des fous (La Réunion), trois courses de plus de 165 km et 9.000 m de dénivelé positif.

Il s’est ensuite notamment offert en juin 2016 le record de la traversée du GR20 en Corse (180 km et 12.000 m de D + en à peine plus de 31 heures) puis un nouveau succès de prestige le mois dernier sur l’UTMB, devant Kilian Jornet qui plus est.

>> A lire aussi : Qui est François D'Haene, le nouveau recordman du GR20 en Corse?

Une distance deux fois plus longue que ses « standards »

Mais jamais François D’Haene ne s’était attaqué à un challenge avec une distance deux fois plus importante. C’est chose faite grâce à un incroyable record sur le John Muir Trail en Californie, considéré comme le plus beau sentier des Etats-Unis. Lancée dans la Sierra Nevada à 4.400 m d'altitude samedi à 19 heures (horaire en France), l’aventure de 359 km et 14.630 m de dénivelé positif vient de se conclure ce mardi à Happy Isles.

>> A lire aussi : VIDEO. «Une envie de liberté»… Après l’UTMB, François D’Haene vise le record d’un trail de 359 km en Californie

La nuit est tombé sur le JMT, Francois en 'profite' pour dormir un moment.. il est toujours en avance sur le record pic.twitter.com/cnPE7dB8jJ — François D'haene (@francoisdhaene) October 16, 2017

« Cette traversée dépasse de très loin tout ce que j’ai vécu en format ultra trail. Je pars dans l’inconnu vis-à-vis de l’alimentation et de la gestion du sommeil sur trois jours et trois nuits à passer dehors. On n’est pas au bout de nos surprises et je veux savourer à fond, quelle que soit l’issue », annonçait le coureur de 31 ans juste avant le départ samedi.

IMMENSE! @francoisdhaene completes the 359km John Muir Trail in 67H26M – a whole 12 hours faster than the previous FKT 👌🏽

📷 @DROZPHOTO pic.twitter.com/fCSBNQHlbx — Salomon Running (@SalomonRunning) October 17, 2017

François d’Haene... un surhumain 😍👏🏼💪🏼🏃🏽⛰ — volt (@Florian_Gab) October 17, 2017

Francois a bouclé le JMT en 2J 19h et 26mn.. fatigué, heureux, il écrit une nouvelle page de l histoire de trail, Bravo Francois.. respect Monsieur



photo : DROZ PHOTO #johnmuirtrailadventure2017#timetoplay#runovermountains#salomonrunning pic.twitter.com/4YKJeMM5BR — François D'haene (@francoisdhaene) October 17, 2017

Cette fois, il se rapproche vraiment de la galaxie atteinte par Kilian Jornet

Est-ce vraiment une surprise de constater que François D’Haene s’est (encore) surpassé en bouclant l’affaire en 2 jours, 19 heures et 26 minutes, soit 12 heures et 10 minutes de moins que le précédent record, détenu depuis 2014 par l’Américain Leor Pantilat ? On serait presque tenté de répondre que non. C’est dire s’il se rapproche de plus en plus de la galaxie atteinte par son « ultraterrestre » partenaire chez Salomon, Kilian Jornet.

>> A lire aussi : François D’Haene va «changer de dimension» après avoir vaincu Kilian Jornet