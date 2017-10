Bercy: Gaël Monfils va enfin rejouer et espère convaincre Noah pour la finale de la Coupe Davis

TENNIS On n’a plus vu le Français sur les courts depuis son abandon à l’US Open, début septembre…

Gaël Monfils lors du 3e tour de l'US Open, où il a abandonné, le 3 septembre 2017. — Andres Kudacki/AP/SIPA

On ne l’a plus vu depuis l’US Open, et son abandon au 3e tour face à David Goffin. « J’ai mal partout », avait-il justifié à l’époque. Gaël Monfils va mieux, apparemment, et après avoir soigné ses bobos, il va faire son retour sur les courts à l’occasion du Masters 1000 de Bercy (28 octobre - 5 novembre). C’est par un message de son entraîneur Mikael Tillström, posté sur son compte Twitter, que le joueur l’a annoncé.

Le but, comme expliqué par Tillström, est de retrouver des sensations (et si possible gagner des matchs) pour postuler à une place pour la finale de la Coupe Davis, fin novembre. « Cette épreuve compte à ses yeux et il a toujours rêvé de remporter ce trophée avec ses coéquipiers », est-il écrit. Vu l’état de la concurrence, il n’est clairement pas trop tard pour convaincre Yannick Noah.