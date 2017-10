«C'est une humiliation!» Un supporter a dû assister au match Strasbourg-OM en caleçon

Des supporters de l'OM forcés de se déshabiller à la Meinau. — Mathieu Lauricella

Ce dimanche, à Strasbourg, Cyril a dû enlever son maillot et son pantalon aux couleurs de l’OM pour assister au match, à la Meinau.

Il évoque une « humiliation » et envisage de porter plainte. Le club dit avoir réagi en urgence, avec la préfecture, aux échauffourées d’avant-match.

Voir un supporter torse nu : rien de plus commun dans un stade de foot. Un fan qui tombe le bas, en revanche, c’est plus rare. Cyril, 21 ans, supporter alsacien de l’OM qui vit à Mulhouse, a été forcé de se déshabiller pour assister au match Strasbourg-OM, ce dimanche, à la Meinau.

« Je portais un survêt de l’OM et un maillot, raconte Cyril à 20 Minutes. Les stadiers m’ont dit qu’il y avait un arrêté préfectoral. Je suis allé me changer dans la voiture, j’ai pris ce que j’avais : un pull que j’ai noué autour de la taille comme une jupe, et une doudoune que je portais torse nu. »

Ce supporter de l'OM à côté de moi a donc été forcé à retirer son ensemble de l'OM et donc entrer torse nu et en caleçon au stade ! Honteux. pic.twitter.com/0Wu8bRYja7 — Mathieu Lauricella (@LauricellaMatt) October 15, 2017

« Humiliation »

« C’était une vraie humiliation, si on n’a plus le droit de supporter son équipe, ce n’est plus du football », s’agace-t-il. Cyril, qui vit dans le sud de l’Alsace, a déjà assisté à des matches de l’OM dans sa région, à Sochaux notamment, sans que cela ne pose de problème. Et il est particulièrement agacé car il n’a trouvé aucune trace d’un hypothétique arrêté préfectoral. « Si ça se confirme et qu’il n’y en avait pas, je pense que je vais porter plainte, en tout cas, je ferai ce qu’il faut », assure-t-il.

Cyril dit ne pas avoir réussi à trouver de place en parcage, la zone réservée aux supporters marseillais : « Les groupes ne donnaient de places qu’aux supporters qui sont abonnés en virage, au Vélodrome. » Il était placé juste en dessous, dans une zone où, selon Cyril, « il y avait au moins 150 personnes qui étaient pour l’OM ». Tout s’est bien passé avec les supporters strasbourgeois présents, dit-il : « Quand je vais voir un match, c’est par passion, pas pour me battre ». Aucun incident n’a d’ailleurs éclaté pendant le match.

Pas d’arrêté mais des mesures de dernière minute

En amont de la rencontre, le Racing club de Strasbourg avait néanmoins juste alerté sur ce point les supporters marseillais en dehors du parcage. En leur conseillant de ne pas exhiber leurs couleurs, « pour faire attention et éviter les provocations », dixit Romain Giraud, secrétaire général du club.

Sans qu’un arrêté ne vienne toutefois directement l’interdire (au-delà de celui limitant les déplacements non-organisés de supporters olympiens). Jusqu’aux échauffourées aux abords du stade avant le match, avec les provocations de quelques Marseillais, d'après les explications strasbourgeoises…

« Avec ces événements, on a décidé en urgence, et en accord avec la préfecture et la police, d’accentuer les mesures de sécurité et de leur demander d’enlever leurs tenues aux couleurs de l’OM à l’entrée, précise Romain Giraud. On leur a proposé de les masquer dans la mesure du possible. Quand ils sont arrivés habillés ainsi de la tête au pied, on leur a dit de trouver une autre solution. Mais on n’a refusé personne à l’entrée du stade ! » Même si certains sont donc rentrés en petite tenue.