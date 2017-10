VIDEO. Coucou Paris: Guedes envoie un missile de 25 mètres en lucarne (et Valence détruit le Betis)

Gonçalo Guedes a inscrit son premier but avec Valence face au Betis Séville (6-3), le 15 octobre 2017. — ANDER GILLENEA / AFP

Gonçalo Guedes s’éclate comme un petit fou à Valence. Seulement utilisé à 13 reprises (dont deux titularisations) lors de la deuxième partie de saison dernière au PSG, où il avait débarqué pour 30 millions d’euros, le Portugais est allé chercher du temps de jeu en Espagne… et il a bien fait.

L’ailier, prêté par le club parisien, réussit un très bon début de saison. Dimanche, face au Betis Séville, il a inscrit un premier but avec les Valencians, et pas de n’importe quelle manière : une magnifique frappe enroulée des 25 mètres en pleine lucarne (à partir de 1’00 sur la vidéo).

[📺 RESUME VIDEO]🇪🇸 #LaLiga

Valence remporte un match démentiel face au Real Betis : 6-3 !https://t.co/VUAK6Yu1iz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 15, 2017

Globalement, ce match entre Valence et le Betis a été complètement fou. Valence menait 4-0, puis le Betis a entamé une remontée tardive en marquant trois buts entre la 79e et la 84e. Mais Simone Zaza (88e) et Andres Pereira (90e+3) ont finalement mis leur équipe à l’abri. Score final 6-3, donc, et une belle deuxième place du classement pour Valence, derrière le leader Barcelone.