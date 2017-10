Ligue 1: Fini le joli maillot immaculé, Orange devient le principal sponsor de l'OM

Orange devient le sponsor maillot de l'OM. — Capture d'écran Olympique de Marseille

Bon, on se doutait bien que ça finirait par arriver, mais notre petit cœur de naïfo-romantique nous pousse à être un peu déçu quand même. Et oui, l'Olympique de Marseille, qui évoluait jusqu’ici sans le moindre sponsor principal, comme le faisait notamment le Barça à la belle époque, a fini par rentrer dans le rang.

Contrat de 5 ans avec Orange

Le club marseillais s’est en effet amouraché avec Orange et le logo de l’entreprise figurera désormais au centre du maillot de l’OM lors des matchs de Ligue 1 et de coupe d’Europe. Après le naming du Vélodrome (et ouais les copains, le Vél' s’appelle aujourd’hui l’Orange Vélodrome…).

L'Olympique de Marseille est heureux d'annoncer son nouveau partenaire majeur : @orange



« Orange et l’Olympique de Marseille annoncent un accord de partenariat de cinq ans jusqu’à la fin de la saison 2021-2022, a annoncé le club dans un communiqué officiel. Ce partenariat permettra à Orange, pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019, d’afficher sa marque sur le maillot de l’Olympique de Marseille et de lui conférer, pendant cette durée, le statut de Partenaire Majeur du club. Cette visibilité sera effective dès le match opposant l’Olympique de Marseille au RC Strasbourg Alsace, ce dimanche 15 octobre au Stade de la Meinau. » Les supporters qui avaient acheté la tunique immaculée de l’OM peuvent s’estimer heureux.