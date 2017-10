OL-Monaco: «300 LED: pas une lumière pour éclairer le jeu»... Les supporters lyonnais se sont lâchés

La banderole la plus tranchante a été déployée vendredi par le virage sud à Lyon. — François Gomes

Si l’OL a battu Monaco vendredi (3-2) au terme d’un match emballant, la situation n’a pas été au beau fixe dans les virages du stade.

Le virage sud a notamment sorti une banderole, « Médiocrité récurrente, autosatisfaction permanente, c’est devenu ça l’OL ? », qui n’a pas fini de faire causer.

Cela faisait huit mois que des banderoles très offensives n’avaient pas été déployées par les deux virages de supporters au Parc OL. A l’époque, le revers (0-2) dans le derby avait laissé des traces lors d’un match contre Nancy (4-0) carrément entamé avec une grève d’encouragements. Lors de ce choc très attendu face à Monaco, le virage nord s’est d’abord fendu d’une banderole annonçant la couleur : « Moins de blabla, plus de résultats ».

Mais c’est bien son homologue à l’opposé du stade qui a enchaîné les messages tranchants en première mi-temps, à coup de « Respectez nos valeurs » et « 300 LED : pas une lumière pour éclairer le jeu ». Quelques minutes plus tard, la touche humoristique liée au tout nouveau dispositif de show lumineux au Parc OL a laissé place à une banderole bien plus revendicative.

>> A lire aussi : OL-Monaco: Avec une première mi-temps de l'espace, un Mariano Diaz généreux et un Nabil Fekir au sommet, Lyon décolle enfin

Des échauffourées ont éclaté entre supporters et stadiers

Celle-ci était en effet on ne peut plus claire : « Médiocrité récurrente, autosatisfaction permanente, c’est devenu ça l’OL ? ». Autant de messages que n’ont pas vraiment aperçus les joueurs lyonnais, dans un match (3-2) avec bien plus de panache que les précédents. « Je ne me suis rendu compte de rien mais on peut comprendre leur mécontentement, confie le prometteur milieu offensif Houssem Aouar (19 ans). Mais c’est aussi grâce à eux que nous sommes allés chercher la victoire. »

Les stadiers ont vite tenté d’enlever cette fameuse dernière banderole, ce qui a entraîné quelques échauffourées avec les supporters du virage sud. Jean-Michel Aulas a tenu à brièvement commenter cet épisode : « Mis à part une banderole là au mauvais moment, le public a été extraordinaire et le virage nord a soutenu son équipe de manière fantastique ». Le sud devra patienter un peu avant d’avoir des compliments de JMA.

>> A lire aussi : OL-Monaco: «Les critiques sur lui sont ridicules»… Bruno Genesio sort grand vainqueur de ce tournant

T'es content de toi @JM_Aulas ? À vouloir enlever les banderoles se sont les stadiers qui prennent tarifs — Lyoniners (@Lyoniners) October 13, 2017