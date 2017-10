Nice: L'apnéiste Pierre Frolla plane sous l'eau grâce à sa nouvelle combinaison

Pierre Frolla peut parcourir une distance de 400 m avec sa voile intégrée à la combinaison. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Pierre Frolla plonge dans les profondeurs de la Méditerranée comme s’il s’envolait dans le ciel. Le Monégasque a développé une combinaison, « bâtie sur le concept du wingsuit », qu’il utilise pour s’immerger, de longues minutes et en apnée, dans l’univers marin.

« Cette combinaison a des ailes. Elle va saisir les courants ascendants ou descendants, explique Pierre Frolla à 20 Minutes. Ça va me permettre de parcourir de très longues distances en apnée, sans palmer. » Et ces trajets, il ne les effectuera pas uniquement en profondeur mais aussi sur une distance possible de près de 400 m. « Je vais m’en servir pour explorer les fonds sous-marins, ceux qui se situent entre 10 et 70 m de fond. »

« J’attire leur attention »

Ce n’est pas tout de voguer dans les eaux, il faut pouvoir revenir à la surface. « Dans le dos, j’ai quatre cartouches de CO2 qui me permettent de remonter sur 80 m », explique Pierre Frolla.

La combinaison est surtout un moyen d’approcher au plus près les animaux : les cachalots, les baleines à bosse, les grands requins blancs, les raies mantra. « Comme je ne fais aucun effort mais que je suis mobile, j’attire leur attention, dit-il. Je leur donne envie de venir à ma rencontre, plutôt que ce soit l’inverse. Ainsi je m’immisce le moins possible dans leurs habitudes. » Après la Méditerranée, Pierre Frolla s’attaquera aux eaux caribéennes.