Mercato: Le Barça prêt à recruter Coutinho dès cet hiver s'il le faut

Coutinho ne jouera pas mercredi avec Liverpool contre Hoffenheim. — CIAMBELLI/SIPA

Et on remet une pièce dans le jukebox. Après avoir tenté sans succès cet été de recruter le milieu de terrain de Liverpool Philippe Coutinho à la suite du départ de Neymar, le FC Barcelone a assuré mercredi être en mesure de signer le Brésilien.

Encore plein de sous malgré le transfert de Dembélé

« Nous sommes prêts à faire signer Coutinho ou tout autre joueur (lors du mercato cet hiver). De l’argent, il y en a », a déclaré le directeur général du club, Oscar Grau, lors de la présentation du bilan financier de la saison 2016-2017, clôturée avec 708 millions d’euros de chiffre d’affaires. Et de tempérer aussitôt : « le plus important, ce sont les demandes du staff, et nous ferons tout notre possible pour y répondre. Nous voulons avoir l’équipe la plus compétitive possible ».

Le FC Barcelone avait recruté l’ailier Français Ousmane Dembélé (105 millions d’euros) cet été pour compenser le départ de sa star brésilienne au Paris SG. Mais l’ancien joueur de Dortmund s’est sérieusement blessé à la mi-septembre et ne reviendra pas sur les terrains avant trois mois et demi.