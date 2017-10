VIDEO. Conseils minceur de Mélenchon et agenda blindé... L'Insoumise Sarah Soilihi remonte sur le ring

Sarah Soilihi à l'entraînement, en septembre 2017. — J.S.-M. / 20 Minutes

C’est une des têtes d’affiche de La France Insoumise à Marseille.

Sarah Soilihi est aussi une athlète de haut niveau, qui reprend les combats pros, cet automne.

C’est un peu la star du club de boxe Furacao, à Frais-Vallon, dans les quartiers Nord de Marseille. « C’est vous qui avez lancé le meeting de Mélenchon sur le Vieux-Port », souffle, admiratif, un nouveau venu. « On va s’entraîner ensemble », rigole Sarah Soilihi, qui, quand elle n’est pas porte-parole de La France insoumise, combat en pancrace-MMA, kick-boxing et karaté. Et pour avoir assisté à l’entraînement en question, on vous confirme que la « star » n’est pas épargnée par le coach, ni sur les squats, ni sur rien d’autre. Même si elle tutoie Mélenchon, à qui elle a fait visiter son club, pendant la campagne présidentielle :

Après la campagne présidentielle puis celle des législatives (elle était candidate dans les quartiers Nord), Sarah Soilihi retrouve les rings et prépare, en ce moment, les championnats du monde de kick-boxing. Ils se dérouleront début novembre en Italie. « La campagne, c’était très prenant, je ne pouvais plus m’entraîner tous les jours », raconte Sarah Soilihi. « Elle n’arrêtait pas, parfois, on calait un entraînement, et elle envoyait un texto : “Ah non, j’ai une réunion de dernière minute” », se souvient son coach, le très patient Jérémie Moreau.

>> A lire aussi : Sarah Soilihi, l’élue de Jean-Luc Mélenchon pour battre le Front national aux législatives

Les conseils diététiques de Jean-Luc Mélenchon

Alors qu’elle sillonnait la France et enchaînait les meetings, Sarah Soilihi n’a trouvé le temps que pour une petite compétition, la coupe de France de karaté contact (qu’elle a gagné). « Sportivement, cet enchaînement des campagnes, c’était un petit coup de mou : j’ai perdu de la masse musculaire, du cardio et pris un peu de poids, aussi », sourit la combattante.

Elle reçoit des conseils minceur dans les hautes sphères politiques : « Jean-Luc [Mélenchon] soutient à fond ma carrière sportive, jure-t-elle. Après une manif’, on a déjeuné ensemble, et il m’a engueulé parce que je prenais une crêpe au chocolat ! »

>> A lire aussi : Pour Mélenchon ou par passion... Mais pourquoi Macron vient-il aussi souvent à Marseille?

L’histoire ne dit pas si le député de Marseille/patron de La France Insoumise surveille aussi l’avancée de la thèse de sa porte-parole. C’est la troisième vie de Sarah Soilihi, qui planche en ce moment sur une thèse de droit pénal « La lutte contre la cybercontrefaçon des œuvres de l’esprit ». « On se demande comment elle fait », souffle son coach Jérémie Moreau. Pas de secret : « Je me couche tard, je me lève tôt. Et ça ne laisse pas beaucoup de temps pour la vie privée… Disons que je ne sors pas autant que les autres jeunes de 25 ans ! »