EN DIRECT. France-Biélorussie: La Russie, on veut la voir, et on l'aura... Suivez l'avant-match XXL avec nous...

Françaises, Français, amis footeux, bienvenue chez vous, sur 20minutes.fr, pour vivre tous ensemble cette incroyable journée pour le football tricolore. On est à 90 minutes de jeu d’une qualification directe pour le Mondial 2018 en Russie et il est hors de question de finir la soirée avec une gueule de bois synonyme de barrages. Voilà pourquoi on va mettre d’emblée les choses au clair : même si on a tous quelque chose en nous de Bulgarie (93), que nos papas et nos tontons nous ont suppliés de ne pas trop faire les malins aujourd’hui, qu’on nous rabâche H24 qu’il faut respecter cette équipe de Biélorussie (ce qu’on va faire, promis, juré), il est interdit sur ce live d’avoir les miquettes et de se mettre la rate au cours bouillon. Non, on a confiance en nos Bleus, le stade de France va être chaud bouillant ce soir et tout va bien se passer, SACHEZ-LE !!!

>> On se retrouve dès 17 heures pour lancer cette grande soirée de Coupe du monde de la plus belle des manières.