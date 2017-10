Coupe du monde 2018: La Syrie sortie en prolongations par l'Australie (ça s'est joué à un poteau près)

120e minute de jeu, Al-Somah, buteur emblématique de la Syrie, pose soigneusement le ballon sur la pelouse. Coup-franc à une vingtaine de mètres de la cage australienne. Son équipe est menée 2-1 en prolongations. S’il marque, celui qu’on surnomme le « Zlatan syrien » envoie son pays en barrages de la Coupe du monde 2018.

En un coup de pied surpuissant, on comprend d’où vient son alias. Malheureusement pour lui, le ballon effleure le poteau et file en touche. Une minute plus tard, l’arbitre siffle la fin du match. C’est fini, la Syrie n’ira pas en Russie.

Omar al-Somah was this close to taking #Syria to the World Cup, #Australia took away the dream #AUSvSYR pic.twitter.com/lF9lFMZKdL