VIDEO. Prix Puskas: Giroud nommé parmi les trois finalistes grâce à son coup du scorpion

Olivier Giroud a marqué un but extraordinaire le 1er janvier — BPI/Shutterstock/SIPA

Et si l’insupportable expression « déjà le but de l’année » était sur le point de se concrétiser ? Auteur d’un but venu d’une autre galaxie le 1er janvier 2017 contre Crystal Palace, Olivier Giroud a été nommé parmi les trois finalistes du Prix Puskas récompensant le plus beau pion de l’année civile. Pour vous rafraîchir la mémoire, ça donnait « ça ».

LE BUT DE L’ANNÉE dès le 1er janvier ! 🔥🔥🔥 Olivier Giroud vous souhaite la bonne année 😱😱 EXCEPTIONNEL ! #ARSCRY #PL #happy2017 pic.twitter.com/y5ArqP2VGR — SFR Sport (@SFR_Sport) January 1, 2017

Une Vénézuélienne et un gardien de but face à lui

On voit bien le Français être récompensé. L’attaquant est en concurrence avec la joueuse vénézuélienne Deyna Castellanos, auteure d’un but du milieu de terrain (un peu gâché par l’incompétence flagrante de la gardienne).

Mais le plus sérieux adversaire de Giroud sera très certainement Oscarine Masuluke, premier Africain et premier gardien de but nommé.

Les votes pour le prix Puskas seront clos le 23 octobre 2017 et il faudra attendre le gala de la FIFA, début 2018.