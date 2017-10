Faites de la place pour la boss: Serena Williams fera son retour à l'Open d'Australie pour défendre son titre

La planète WTA peut trembler, Serena Williams n’a pas de temps à perdre. L’ancienne boss du circuit - son trône est actuellement occupé par Simona Halep -, devenue maman au mois de septembre, compte revenir en janvier 2018 à l’occasion de la première levée du grand chelem, l’Open d’Australie, pour y défendre son titre. Promesse faite par le directeur du tournoi, Craig Tiley lors d’un point presse, mardi.

« Serena va revenir, Elle veut revenir en 2018 et défendre son titre. Elle s’entraîne actuellement. C’est dans plusieurs mois et, évidemment, ce sera à elle de déterminer où elle en est physiquement. »

Au menu des come-back, on se délectera également des retours de Novak Djokovic et d’Andy Murray. Les deux anciens numéros 1 du circuit ATP ont confirmé leur présence à Melbourne après une longue période d’absence.

Former No.1s @DjokerNole and @Andy_Murray have confirmed they’ll return healthy for #AusOpen 2018 https://t.co/c2qQbmriVK pic.twitter.com/3wxyjTxCRK