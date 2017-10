VIDÉO. Basket: Tranquilou, un nordiste bat le record du monde de paniers à trois points

Il a battu le record de paniers à trois points en une minute (illustration). — L.Pitarakis/AP/SIPA

Il a eu sa minute de gloire. Un habitant de Goeulzin, une petite commune nordiste située près de Douai, a mis un taquet aux célèbres basketteurs des Harlem Globetrotters, Ant Atkinson et Cheese Chisholm, en battant leur record du nombre de paniers à trois points inscrits en une minute. Selon La Voix du Nord, il compte bien faire homologuer son exploit.

Seul avec son ballon et sa caméra

C’est au début du mois d’octobre que Fred Mocq, éducateur, est allé dans le gymnase où il a l’habitude de s’entraîner avec une idée en tête : inscrire plus de dix paniers à trois points en une minute. Pour battre le record, il fallait donc mettre au moins onze fois le ballon dans le panier à une distance minimale de 6,75m, avec le même ballon et sans l’intervention d’un tiers.

Et sur la vidéo postée sur sa page Facebook, on voit le nordiste enchaîner les tirs. En 53 secondes, il en a mis onze. « J’étais seul et je ne savais pas combien de temps il restait, 12 ça passait peut-être ! », assure-t-il.

Exit donc les deux stars des Harlem Globetrotters dont le record, homologué en novembre 2016, a tenu moins d’un an. Reste que celui de Fred Mocq n’a pas été validé par le Guinness Book. Il a néanmoins affirmé à nos confrères qu’il allait remplir un dossier pour que cette erreur soit réparée.