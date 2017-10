Un pilote et sa copilote périssent au rallye des Bauges en Savoie

Les pompiers n'ont rien pu faire pour sauver les deux victimes. Illustration. — C.A

La voiture s’est embrasée si vite que personne n’a pu venir en aide aux victimes. L’équipage de deux personnes d’un rallye automobile, qui se disputait ce week-end dans le massif des Bauges, en Savoie, a péri dimanche après une sortie de route, a-t-on appris auprès du parquet de Chambéry.

Le pilote, un jeune homme de 25 ans et sa copilote, sa compagne âgée de 24 ans, sont morts peu avant midi ce dimanche à Lescheraines, pris au piège dans l’incendie de leur voiture, qui a pris feu après un accident au cours de la 5e spéciale. Selon le Dauphiné Libéré, qui a révélé l’information, l’équipage qui s’était élancé après le couple a tenté en vain de les dégager de l’habitacle en feu.

Un autre avec sa compagne, un peu plus tard dans le Rallye des Bauges 😭😟👎 Triste WE — Damien Charles (@damcharles) October 8, 2017

Un pilote tué ce dimanche lors d’un rallye en Dordogne

Arrivés sur place, les pompiers ont éteint l’incendie, mais ils n’ont pu que constater le décès des deux jeunes participants. Les gendarmes procédaient dimanche après-midi aux constatations d’usage, pour tenter de comprendre pourquoi le drame est survenu.

La 32e édition du Rallye des Bauges a débuté samedi et devait s’achever cet après-midi. Après l’accident, la fin de la course a été annulée par les organisateurs. Ce dimanche matin, un pilote de 41 ans a également perdu la vie de 41 ans dans un accident survenu au rallye régional à Sarlat en Dordogne. L’homme aurait fait une sortie de route et percuté un arbre.