VIDEO. Messi gazé, Iniesta tabassé... Le montage vidéo humoristique de Canal + qui choque les réseaux sociaux

Ouh le vilain bad buzz... Alors que l’Espagne se retrouve en pleine tourmente dans le cadre du référendum à propos de l’indépendance catalane qui divise fortement le pays, Canal + a voulu rebondir là-dessus en évoquant d’une manière humoristique très particulière les violences policières qui ont émaillé le vote de dimanche 1er octobre et le prochain clasico entre le Real Madrid et le Barça. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les auteurs de la vidéo (diffusée dans l'émission humoristique «Canalbis») ont poussé la chose loin, très loin, en réalisant un montage vidéo dans lequel on voit les policiers espagnols mettre la misère aux Barcelonais.

La situation en Catalogne nous fait imaginer que le prochain Clasico Barça/Real sera légèrement différent.. ⚽️🇪🇸#Canalbis/@collectifHOTU pic.twitter.com/2klbu3AEcs — CANAL+ (@canalplus) October 6, 2017

Iniesta qui prend un coup de matraque, Messi qui se fait gazer, Dembélé qui se fait tacler par un policier, les policiers qui arrêtent un péno du Barça à l’aide de leurs boucliers ou encore Mariano Rajoy, le premier ministre espagnol, avec le maillot du Real qui marque un pénalty avec l’aide des forces de l’ordre, le montage vidéo d’une minute a résumé, à sa manière, l’actualité bouillante de l’Espagne.

Comme c’était prévisible, la vidéo partagée sur Twitter a eu une résonnance énorme sur les réseaux sociaux avec près de 20.000 retweets. Vous l’imaginez, si certains ont trouvé ça drôle et parlant, beaucoup d’autres en revanche ont été scandalisés par le montage.

Publicidad vomitiva, dais asco. Merecéis una denuncia de las autoridades españolas, e incluso, francesas. Es una auténtica basura. — Jesus Garcia Alarcon (@Jesgar66) October 6, 2017

Publicité vomitive, c'est dégoûtant. Ils méritent une dénonciation auprès des autorités espagnoles et françaises. C'est une véritable poubelle.

l'image est un peu brute et choquante mais c'est la réalité — asma nefzi ben salah (@asmanefzi1) October 6, 2017