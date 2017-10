Miracle: Mannarino à Tokyo... Garcia à Pékin... Deux Français en finale d'un tournoi, c'est dingue!

Mannarino la légende — Koji Sasahara/AP/SIPA

Adrian Mannarino réalise une fin de saison incroyable et on commence à se demander si le sauveur du tennis français en finale de Coupe Davis, ça ne serait pas lui. Le tennisman tricolore s’est offert un exploit de malade en battant Marin Cilic en demi-finale de l’ATP 500 de Tokyo pour rejoindre sa première finale dans un tournoi d’une telle ampleur.

Mannarino the magnificent. 💪



The Frenchman is into the Tokyo final with a 3-set win over top-seeded Marin Cilic. #RakutenJapanOpen pic.twitter.com/vsuYGWY3O4 — Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2017

Il est venu à bout du 5e mondial sur le score de 6-7 (5/7), 6-4, 6-0 en 2 h 43 min, et gagné le droit d’affronter en finale David Goffin… Leader de l’équipe belge, autre finaliste de la Coupe Davis au mois de novembre. Le gaucher français disputera dimanche contre le Belge la quatrième finale de sa carrière à 29 ans. Il a perdu les trois premières et briguera son premier titre. Quoi qu’il arrive, on le remercie déjà d’avoir sauvé l’honneur du tennis masculin français cette semaine.

Caroline Garcia en finale et 10e mondiale !

La victoire d’Adrian est belle mais que dire de cette fin de saison stratosphérique de Caroline Garcia. La Française a battu Pliskova en deux manches (6-3, 7-5) sans sourciller et rejoint Simona Halep, nouvelle numéro une mondiale, en finale à Pékin. En cas de victoire, Caro serait 8e à la race et donc en position de participer au Masters de fin d’année réunissant les huit meilleures joueuses de la saison. Dans tous les cas, la Française est assurée d’être 10e mondiale lundi. Du coup, il n’y a plus grand monde pour contester son choix de se focaliser sur sa carrière individuelle, hein.