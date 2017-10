Perdu de recherche: Pascal Chimbonda signe à Washington... en D9 anglaise (oui, anglaise)

A droite, la légende Pascal Chimbonda. A gauche, un joueur anonyme. — CHRISTOPHE ENA/AP/SIPA

Il nous vient des Abymes, en Guadeloupe, a été finaliste de la Coupe du monde, a joué au Havre, à Bastia, Tottenham, QPR, Doncaster, Fatima et Arles-Avignon… revoilà Pascaaaaaal Cimbondaaaa ! Un tonnerre d’applaudissements pour la nouvelle recrue de Washington. Non, l’international français n’a pas signé aux Etats-Unis mais en Angleterre, et plus précisément en neuvième division. Belle fin de carrière.

Brief interview with @pascalchimbond1 watch for our full exclusive interview tomorrowhttps://t.co/nMwi3FjtpH — Washington F. C. (@_Washingtonfc) October 5, 2017

Chimbonda va faire ses débuts dans cette ville du Nord-Est et c’est un mini-événement là-bas. La place pour assister au match coûtera un peu plus de trois euros dans un stade de 1.000 places. Imaginez devoir payer une place pour voir Champs-sur-Marne défier Melun. C’est surréaliste. En tout cas le club a fait un gros teasing là-dessus sur Facebook.

Prévoir une bousculade générale et l’afflux massif de supporters étrangers au Nissan Sports and Leisure Complex, ce week-end.