La tuile: Blessé à la cuisse, Thiago Silva sort sur civière lors d'un match (sans enjeu) du Brésil

On va rassurer d’emblée les fans du PSG et du Brésil, Thiago Silva ne s’est pas fait les croisés. Mais le Brésilien, sorti sur civière contre la Bolivie lors d’un match de qualification (0-0) pour la Coupe du monde 2018, pourrait bien être absent des terrains pendant plusieurs semaines si la blessure est celle que l’on croit (à savoir une déchirure musculaire).

Donc :

Layvin Kurzawa 🚑

Thiago Silva 🚑

A qui le tour ?

(Et me dites même pas "cool Kimpembe pourra plus jouer" je vais vous bloquer !)