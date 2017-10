Le PSG penserait à vendre Cavani et à faire venir Alexis Sanchez l'été prochain

Alexis Sanchez le 28 août 2017 avec Arsenal, face à Liverpool. — McNulty/JMP/Shutterstoc/SIPA

Si pour nous, simples lambdas, le mercato estival se termine une fois sonné minuit le 31 août de chaque année, c’est loin d’être le cas des cellules de recrutements des clubs qui, elles, bossent toute l’année. A Paris, le nouveau directeur sportif Antero Henrique est déjà reparti en quête de ses futures recrues, clinquantes, ça va sans dire, après un été frappé du sceau de la déraison et du flooz à foison.

En parallèle de travailler le dossier Neymar et Mbappé, les dirigeants parisiens avaient aussi noué de solides contacts avec le clan d’Alexis Sanchez, qui clamait un peu partout en Europe qu’il était disposé à quitter Londres et tonton Arsène. A l’arrivée, le manager des Gunners avait catégoriquement refusé de lâcher le Chilien, et ce malgré un contrat qui arrive à son terme à la fin de la saison 2017-2018.

On remet ça ?

Du coup, si le PSG a abandonné la piste cet été, il continue de discuter avec le joueur et son agent pour une possible arrivée l’été prochain. D’autant que le joueur sera libre (et donc gratuit) de s’engager où bon lui semblera. En échange d’une belle prime à la signature, évidemment. En un mot, le club qui chopera Sanchez l’été prochain pour peanut fera l’affaire du siècle ou presque.

Le PSG va offrir 10M£ de prime à la signature à Alexis Sánchez pour qu'il signe un accord de pré-contrat avec le club dès janvier. (ESPN) pic.twitter.com/wDthN1YKo5 — LaCommuPSG (@LCPSG) October 2, 2017

Selon les infos dévoilées par ESPN ce week-end, Antero Henrique songerait à l’idée de vendre Edinson Cavani, dont la cote sur le marché est très élevée (autour de 80 millions d’euros), ce qui permettrait de donner de l’air au club vis-à-vis du fair-play financier après son craquage XXL sur Neymar et Mbappé. Dans ce cas de figure, Mbappé pourrait alors prendre place en pointe de l’attaque parisienne et Neymar aurait le plaisir de jouer avec son pote Sanchez, qu’il aurait déjà aimé voir débarquer à Paris cet été.

Si on en est encore qu’au stade des pistes pour le Paris Saint-Germain, c’est aussi parce que Manchester City fait les yeux doux au Chilien. Il n’est d’ailleurs pas impossible que les Citizens tentent le coup dès le prochain mercato hivernal.