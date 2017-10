Pizzagate: 13 ans après, Fabregas avoue avoir balancé une part de pizza sur la tête de sir Alex Ferguson

L'Espagnol Cesc Fabregas (au milieu), lors du match Arsenal - Twente, au tour préliminaire de la Ligue des champions. Le 27 août 2008. — L.Kington/REUTERS

Faute avouée… Quand on balance une vulgaire part de pizza à la face d’une sommité telle que sir Alex Ferguson, il faut bien une dizaine d’années avant d’oser plaider coupable. Donc, pour le coup, on comprend ce long silence de Cesc Fabregas. Et (nous), on le pardonne.

L’affaire remonte au 24 octobre 2004. A cette époque-là, chose inimaginable pour les jeunes fans des Gunners d’aujourd’hui, Arsenal réalisait une saison stratosphérique et régnait sur la Premier League, détenant même un record de dingo, celui d’avoir joué quarante-neuf matchs d’affilée sans connaître la défaite. D’où le surnom de la bande à Wenger, les « Invincibles ». Mais ce jour-là, patatras…

Le petit lâche qui se cache

Dans un match entre Manchester United et Arsenal qui sentait bon la baston, United s’impose (2-0) et plie les impliables. Avant et après le match, des échauffourées éclatent entre les deux camps, Arsène Wenger et Alex Ferguson étant même à deux doigts de se mettre sur la tronche. Et au cours d’une de ces fights, le manager emblématique de United s’était pris une part de pizza en pleine tête.

On a longtemps cherché le coupable, on a longtemps aussi soupçonné le jeune Cesc Fabregas, dix-sept ans à l’époque, et on avait finalement raison. C’est l’Espagnol qui l’a avoué mardi sur le plateau de la chaîne Sky. Confession intime.

Quand je suis sorti dans le couloir, j’ai vu Sol Campbell, Rio Ferdinand et Martin Keown en train de se pousser. J’ai voulu y aller mais je ne sais pas pourquoi, j’ai décidé de lancer la part de pizza que j’avais dans la main. Et quand j’ai vu qui elle a heurté… Excusez-moi sir Alex, je n’ai vraiment pas voulu faire ça. »

Allez petit, on va dire qu’il y a prescription.