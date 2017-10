Ménage de printemps: Le Bayern voudrait se séparer de Franck Ribéry à la fin de la saison...

Franck Ribéry lors du quart de finale aller de Ligue des champions Bayern Munich-Benfica, le 5 avril 2016. — Pixxmixx/Pixathlon/SIPA

Ça n’arrête plus… Absent de longue durée après sa blessure au genou, allumé dans la presse allemande par un ancien joueur du Bayern Munich, Franck Ribéry peut à nouveau rayer une mention supplémentaire sur sa « liste à emmerdes ».

«Il pense être du même niveau que Messi ou Ronaldo», Ribéry se fait tailler par un ancien de la maison https://t.co/DQtzc8yY61 pic.twitter.com/kHnUNkJmVi — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 4, 2017

En effet, le journal Bild croit savoir que le joueur ne fait plus l’unanimité au sein de la direction bavaroise et que celle-ci souhaiterait que le joueur français aille voir ailleurs à la fin de la saison. Ribéry, à qui il ne reste plus que quelques mois de contrat (il se termine en mai 2018), va donc devoir être obligé de se trouver un nouveau point de chute.

Reste à savoir où le joueur pourrait bien aller

Après des années au top de sa carrière du côté de Munich, ça commence doucement à sentir le sapin pour Francky. En revanche, il risque d’y avoir pas mal de clubs à squatter devant sa porte d’entrée pour le faire signer.

Choper un Franck Ribéry pour peanut, même si ce n’est plus celui de la grande époque, ça reste quand même une affaire exceptionnelle. Préparez-vous, la rumeur d’un transfert à l’OM ne devrait plus trop tarder à apparaître.