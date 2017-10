Oh la tuile, Layvin Kurzawa déclare forfait avec les Bleus... Amavi appelé en renfort par Deschamps

Layvin Kurzawa lors de France-Pays-Bas, le 31 août 2017 au Stade de France. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Et un nouvel absent en Bleu, un ! On attendait le diagnostic pour Layvin Kurzawa, touché à un genou lundi lors d’un entraînement avec l’équipe de France, il vient de tomber. Et malheureusement les nouvelles ne sont pas bonnes puisque le latéral gauche du Paris Saint-Germain a dû déclarer forfait pour les deux matchs de qualification au Mondial 2018 contre la Bulgarie (samedi) et la Biélorussie (mardi).

Aprèsle forfait de Laurent Koscielny, voilà que Deschamps doit se passer d’un nouveau défenseur pour ces deux rencontres cruciales pour l’avenir des Bleus. Du coup, le sélectionneur a concocté une petite surprise en convoquant pour la première fois de sa carrière le Marseillais Jordan Amavi. On est presque surpris d’apprendre ça, pour tout dire, car après avoir rappelé Adil Rami sous les drapeaux suite à la blessure de la Kosc', on n’était pas loin de penser que DD appellerait Patrice Evra à la rescousse. Il n’en sera rien. Entre ici, Jordan Amavi.